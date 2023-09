Stand: 16.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Klima-Demo in Hamborg

In Hamborg un 200 anner Städer hett dat güstern – Freedag düsse Week – wedder en groot Demo vun „Fridays for Future“ geven. Se verlangen, dat de Gesetten, wat de Schuul vun’t Klima angahn deit, wat scharper maakt warrt, dat mehr Geld in den Bahn- un Busverkehr steken warrt un dat dat keen fossile Subventschonen mehr geven deit. Namiddags Klock twee güng dat an’n Hamborger Ballindamm los. Dusende vun Lüüd sünd mit dorbi ween. An’n Jungfernstieg spelen op en Bühn de Band Silbermond un Herbert Grönemeyer.

