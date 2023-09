Stand: 15.09.2023 09:30 Uhr Mehr Stütt för Seehavens?

De Bund will sik noch mehr wat för insetten, wat den Utbo vun de düütschen Seehavens angahn deit. Dat hett Bunnskanzler Olaf Scholz an’n eersten Dag vun de Nationale Maritime Konferenz in Bremen seggt hatt. Dat dat nu aver nipp un nau mehr Geld geven deit, dat sä Scholz nich. De Länner, de harrn dat Teihnfache verlangt hatt vun dat, wat se betto an Stütt kriegen doot.

