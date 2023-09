Stand: 15.09.2023 09:30 Uhr Hölp för de Lüüd in Libyen

En eerste Hölpslevern vun dat THW för Lüüd, de in Libyen vun dat vele Water bedrapen sünd, de is ankamen. Dorbi hannelt sik dat üm dörtig Tünnen Telten, Feldbedden, Waterfilters un achtig Stroomgeneratoren. Ok dat UN-Welternährensprogramm hett nu losleggt un grippt dusende vun Familjen ünner de Arms. Wat de Tahl vun de Doden angahn deit, dor warrt bi de Stadt Darna woll al vun minnstens 11.300 snackt. Mehr as 10.000 Minschen warrt noch vermisst.

