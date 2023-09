Stand: 15.09.2023 09:30 Uhr Eklat in Thüringen

In Thüringen hebbt CDU, FDP un AfD dörsett, dat de Stüern daalsett warrt un dat gegen de root-root-gröne Minnerheitsregeren. De CDU harr den Andrag stellt hatt, de Grunderwerbsstüer daaltosetten. De Stimmen, de se dor aver för bruken deen, üm mehr to hebben as de annern, de bröch aver de AfD-Lannsverband. De Lannsregeren in Thüringen is verbaast. Un ok in’e Bunnspolitik snackt se nu dull wat över de ganze Saak.

