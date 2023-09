Stand: 15.09.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is en Dag, wo wi Harvst un Sommer to glieken Tiet hebbt. Opstunns sünd dat noch twölf Graad in Fuhlsbüddel. Tweeuntwintig Graad schüllt dat aver noch warrn. Dat gifft veel Sünn, Wulken sünd kuum ünnerwegens un dat Wekenenn warrt meist jüst so as vundaag. Dor warrt dat denn aver mit veeruntwintig Graad 'goors noch'n Tick warmer as vundaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch