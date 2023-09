Stand: 14.09.2023 09:30 Uhr Warnsystemen warrt utprobeert

Klock ölven sall't luut warrn. In ganz Düütschland warrt de Systemen to't Wohrschauen utprobeert. Ok de Katastrophenschuul Hamborg test vundaag de Sirenen un Warn-Apps. En Dreeviddelstünn later warrt Bescheed geven, dat allens in de Reeg is. Wokeen vun den Alarm, den se vundaag utproberen doot gor nix mitkriggt, de kann dat op de Websiet vun't Bunnsamt mellen, wat för de Schuul vun de Lüüd un Katastrophenhölp tostännig is.

