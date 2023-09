Stand: 14.09.2023 09:30 Uhr Weniger Luxusimmobilien verköfft

Dor warrt al lang nich mehr so veel Immobilien verköfft as fröher. Ok bi't Luxussegment in Hamborg löppt dat nich mehr so. Düt Johr hebbt se betto meist 60 Perzent weniger Egendoomswahnungen för mehr as teihndusend Euro den Quadraatmeter verköfft. Dat hett de Immobilienentwickler Dahler rutfunnen. Dat liggt ünner annern an de Bokosten de jümmer höger warrt un an de wirtschoplich Laag. De düersten Hüüs un Wahnungen, de se verköfft hebbt sünd in Havestehuud un Winterhuud. De sünd för bet to meist 16 Millionen Euro weg gahn.

