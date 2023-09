Stand: 14.09.2023 09:30 Uhr Natschonale Maritime Kunferenz

De Bidrag vun de maritime Wirtschop bi de Energiewenn, Geldsaken un de Seehavens in'n Wettbewarf. Över allens dat snackt bet morgen bummelig 800 Lüüd bi de Natschonale Maritime Kunferenz in Bremen. Bunnskanzler Olaf Scholz is as Schirmherr dor un ok Bunnswirtschopminister Robert Habeck warrt kamen. De Kunferenz duert twee Daag un steiht ünner dat Motto "Standoort stärker maken. Klima schulen. Tokunft gestalten".

