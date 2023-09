Stand: 13.09.2023 09:30 Uhr HHLA verköfft en Deel an de Schwiez

En Bedriev ut de Schwiez will en Deel vun de HHLA köpen. De MSC-Grupp will Andelen vun de Haven un Logistik AG övernehmen, also bi'n Havenbedriev instiegen. En Dochtersellschop vun MSC hett vunmorgen en Anbott öffentlich maakt un Börgermeester Peter Tschentscher freit sik doröver. Eerst verleden Week harr Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne seggt, he interesseert sik för de HHLA. Man de Senaat harr em afseggt..

