Stand: 13.09.2023 09:30 Uhr Wat sall de Köhlbrandbrüch ersetten?

Tokamen Johr sall't faststahn: Denn wüllt se weten, woans een nu över oder ünner den Köhlbrand henwegkamen sall. Mit en Brüch or mit en ne'en Tunnel. De ole Brüch kümmt tominnst weg. Dat is al mal seker. Dat hebbt güstern Avend meist all Parteien in'n Weertschoputschuss un de Börgerschop seggt. Weertschopsenatersch Melanie Leonhard sä, de Brüch is twoors schöön, man en technisch Totalschaden.

