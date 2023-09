Stand: 13.09.2023 09:30 Uhr Keen Diese-Verbotten mehr in Altna

De Diesel-Fohrverbotten fallt weg. De Max-Brauer-Allee un de Stresemanstraat in Altna sünd vun hüüt op an wedder för all Fohrtüüch open. Dat weer fief Johr lang anners. Siet 2018 dröffen bestimmte Diesel-Autos düsse Straten nich bruken. So wullen se Anwahners vör Stickstoff-Dioxid wohren. Wat dat nu ok wat döcht hett, dor hebbt se jümmer wedder över streden.

