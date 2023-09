Stand: 13.09.2023 09:30 Uhr Libyen

Mudd in de Straten un Trümmerbargen in de Städer. So süht dat opstunns in Libyen na de Överswemmens ut. Wat vun't Rode Krüüz to hören is, warrt jümmer noch bummelig teihndusend Minschen misst. Dat Technisch Hölpswark maakt Hölp praakt, dat se de Lüüd mit dat Nödigste versorgt. Mit Telten un Slaapsäck. 20-Dusend Quadraatkilometers gellt as överswemmt. Dat is en Flach - meist so groot as Sassen-Anholt.

