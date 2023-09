Stand: 13.09.2023 09:30 Uhr Marokko

Wieldes Libyen gegen dat Water kämpfen mutt, versogt Hölpslüüd in Marokko de Opfers vun dat Eerbevern. Man dat is jümmer noch swoor, de afsiets legen Dörpen in de Atlasbargen to hölpen. In'n Süüden vun Marrakesch sünd masse Minschen in en Teltlager ünnerkamen. De mehrsten vun jem hebbt allens verloren.

