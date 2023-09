Stand: 13.09.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sett wi allens op natürliche Schöönheit. Regen sall ja goot för de Huut ween. Vundaag kriegt wi de Schöönheitspacken in Kübeln. Is ok gor nich mal so koolt. Op bet to 20 Graad schafft de Temperaturen dat noch. To’n Nameddag lett de Regen ok mal na.

Morgen troot sik de Sünn doch mal wedder kort rut. Ok dor kriegt wi wedder bet to 20 Graad.

