Stand: 12.09.2023 09:30 Uhr Hölp för Schölers

Depressionen, Angst oder stöört Eten – besünners Schölerinnen und Schölers, de hebbt na den Lockdown ümmer noch mit psychische Problemen to doon. Familienministersch Lisa Paus will dorgehen angahn un hett en Programm för mentale Gesundheit op den Weg bröcht. An 100 Scholen in Düütschland kaamt vun vundaag af an Coaches un Psychologen in de Klassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.09.2023 | 09:30 Uhr

