Stand: 11.09.2023 09:30 Uhr Dag vun de Wohnungslosen

Mehr as 45.000 Minschen in Hamborg sünd wohnungslos. Vundaag, an'n Dag vun de Wohnungslosen, wüllt Aktivisten in Sankt Georg op de Situatschon henwiesen. Dat schall dor övern Dag en poor Aktschonen geven. Hamborgs Sozialsenatorsche Melanie Schlotzhauer will mehr Hüüs boon laten, so dat de Lüüd wedder en Dack övern Kopp finnen köönt. De Stadt hett ok en Portal inricht, wo anonym mellt warrn kann, wenn Wohnruum lang leddig blifft.

