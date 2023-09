Stand: 11.09.2023 09:30 Uhr Klimawannel vör't Seegericht

En Gericht in Hamborg verhannelt vun vundaag af an den Klimawannel. Dat internatschonal Seegericht is vun en Reeg lütte Inselstaaten anropen worrn. Se all droht in de See to versupen. Ünner annern Tuvalu un de Bahamas wören giern afkloren laten, wat weltwiet nog maakt warrt, üm'n Pegel vun de See siet to hollen. Vertreters vun mehr as dörtig Staaten warrt woll na Hamborg kamen.

