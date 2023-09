Stand: 11.09.2023 09:30 Uhr Basketballers warrt fiert

Veel Pläseer na de eerst Weltmeesterschop vun de düütschen Basketballers: Bunnskanzler Olaf Scholz sä, dat weer sensatschonell un historisch. Na dat se dat Finalspeel gegen Serbien wunnen hefft, hett he Trainer un Team in't Kanzleramt inladt. Ok Binnenministersche Nancy Faeser hett gralert: Dat weer schierweg nich to glöven, wat de Mannschop dor leist hett.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch