Düsse Week: „HausDrei“ maakt de Straten unseker

Schetereen op de Straat, Drogentaxis un wedder un wedder en groten Barg Kokain, den se in’n Haven finnen doot: In Hamborg speelt dor woll en ne’e Koppel, se sik „HausDrei“ nöömt, en jümmers gröttere Rull bi. Dor is an’n Middeweken veel över snackt worrn. Folgens den Bund vun de Düütschen Kriminalers sünd dor al nu bummelig 150 bet 200 Lüüd aktiv mit dorbi. De Lannsböverste Jan Reinecke see, dat weern woll faken Jungkeerls, de in de Sellschop ünnerbottert worrn sünd. Se wüllt bi’n Drogenhannel op Hamborgs Straten mitmischen un veel Geld verdenen.

