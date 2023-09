Stand: 08.09.2023 09:30 Uhr Töög fallt ut

Twüschen Hamborg un Berlin un Hamborg un Straalsund fallt opstünns Töög ut. Liggen deit dat an en Kabelbrand in de Nacht in Allermeuh. De Polizei ünnersöcht de Saak. Brennt harr dat ok noch in Loksteed un in den Ruum Süderelv. Technikers versöökt jüst rutofinnen, wo groot de Schaden is. Eerst wenn se dat weten doot, denn is kloor, wo lang de Töög noch later fohrt, oder utfallt. Folgens de Bahn kann dat noch bet to’n Namiddag duern.

