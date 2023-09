Stand: 08.09.2023 09:30 Uhr Radio Pries utgeven

Kloke Interviews, witzige Moderatschonen, deepgrünnige Reportagen. In teihn Kategorien is in Hamborg an’n Avend de Düütsche Radiopries utgeven worrn – för Radio-Minschen de wichtigste Pries. De Berliner Rundfunk 91,4 hett den Pries för de „Beste Morgensennen“ kregen, Bremen Next vun Radio Bremen is mit den Pries för de „Beste Sennen“ uttekent worrn – se harrn live ut’t Kaschott sennt. N-Joy vun’n NDR is för dat „Beste Musikformat“ uttekent worrn – för den Reeperbus, en Bühn, op de junge ne’e Künstlers optreden doot.

