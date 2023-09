Stand: 08.09.2023 09:30 Uhr Froensfootball an’t Millerndoorstadion

Se rekent mit 17.000 Fans vundaag an’t Millerndoorstadion to’t Stadtderby. In de twete DFB-Pokal-Runn speelt de Footballerinnen vun den Regionalligist FC St. Pauli gegen den Tweetliga-Opstieger Hamborger SV. So veel Tokiekers hett dat bet nu noch nienich geven bi’n Froensfootball in de Hansestadt. Bet nu leeg de Rekord bi goot 12.000 Fans. Dat weer bi’t Lännerspeel vun de DFB-Froens gegen Sweden in’t Johr 2011, ok an’t Millerndoor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch