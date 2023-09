Stand: 07.09.2023 09:30 Uhr Tjarks kriggt Vörhollens vun de Jugend

De gröne Verkehrssenater vun Hamborg Anjes Tjarks hett Arger mit den Nawuss in de Partei. De Gröne Jugend gifft em persönlich för de Arbeitsbedingen bi en Bus-Ünnernehmen de Verantwuurden. De tschechische Bedriev „Umbrella“ stellt Bussen för den Ersatzverkehr vun de U2 in Billsteedt. De Gröne Jugend höllt "Umbrella" vör, se acht nich op de Lenktieden vun de Fohrers un betahlt jem ok nich noog Geld. De Verkehrsbehöörd prüft, wat an de Vörhollens an is. För de Fohrers gellt de düütsche Tarifverdrag.

