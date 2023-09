Stand: 07.09.2023 09:30 Uhr Drogen in Mekelborg Vörpommern

Opstunns warrt veel över de Drogen-Szeen in Hamborg snackt. Dat ok Mekelnborg-Vörpommern masse mit Drogen to doon hett, dat is nu bi en Ünnersöken vun't Afwater rutsuert, wat de NDR in Opdrag geven hett. Dorna warrt woll mehr verbaden synthet'sche Drogen nahmen, as een dat betto so wusst hett. So hebbt se to't Bispeel in't Afwater vun Neebrannenborg mehr Överblievels vun „Speed“ funnen as in Berlin.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch