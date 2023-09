Stand: 07.09.2023 09:30 Uhr Dode dörch Unwedders

Dörch de Unwedders in Süüdoost-Europa gifft dat jümmer mehr Dode. Dat hett so dull regent, dat dat masse Överswemmens geev. Dordörch sünd in de Törkei un de Naverstaten Grekenland un Bulgarien minnst 14 Minschen sturven. Poor hunnert Urlaubers hebbt se in Sekerheit bröcht. Meteorologen wohrschaut vör ne’en Duerregen.

