Stand: 07.09.2023 09:30 Uhr Brüssel: Snacken över de Weertschop in Düütschland

Woans kann de Weertschop in Düütschland un in Europa wieder de Nees vörn hebben? Dat is en wichtig Thema, över dat de düütschen Ministerpräsidentinnen- un präsidenten in Brüssel snackt. Dat geiht dorbi ünner anner'n dorüm, wat se bet to'n bestimmte Tiet Industrie-Bedrieven Stütt geven wüllt, dat de nich so veel Geld för Stroom betahlen mööt. Un denn snackt se noch över dat Opnehmen un Verdelen vun Flüchtlingen.

