Stand: 07.09.2023 09:30 Uhr Kühne över ne'et Opernhuus

Över den Milliardär Klaus Michael Kühne warrt jümmer noch düchtig snackt. In en Interview mit dat Hamborger Avendblatt meen Kühne, he wöör för en Opern-Neebo in de Havencity 300 Millionen Euro utgeven. Dat sünd 100 Millionen mehr as betto. Kühne harr sik al poormal för en ne’e Oper insett. Güstern harr de Milliardär seggt, he wöör geern den städt’schen Havenbedriever HHLA köpen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch