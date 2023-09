Stand: 07.09.2023 09:30 Uhr Haueree in Jenfeld

In Jenfeld sünd woll teihn Keerls op een enkelten Mann in en vörmaligen Supermakt in de Barsbüddeler Straat losgahn. Wat de Polizei seggt, hett dat Offer woll blots lütt beten wat afkregen. Vun'n Reddensdeenst wull sik de Mann nich hölpen laten.

