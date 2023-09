Stand: 06.09.2023 09:30 Uhr "Haus 3" maakt Haven unseker

Wat is los in'n Haven? Grote Kokain-Funnen, Drogen-Taxis – un schoten warrt ok noch. Dorbi speelt woll en ne'e Band vun Dealers en grote Rull: Se nöömt sik "Haus 3". De Bund vun de Düütschen Kriminalers tellt nu al hunnertföfftig bet tweehunnert Lüüd to de Grupp – man se glöövt, dat dat graad gau mehr warrt. Anhüert warrt woll tomehrst Jungkeerls, de in de Sellschop ünnerbottert worrn sünd. De Warkschop will, dat de Politik mehr Personal anstellt, üm dor wat gegen to maken.

