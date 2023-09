Stand: 06.09.2023 09:30 Uhr Kühne will HHLA

De Hamborger Ünnernehmer Klaus-Michael Kühne will den Haven-Bedriever HHLA övernehmen. In'n Interview mit dat Hamborger Avendblatt sä Kühne, he wull keen Profit dormit maken, he wull blots de Stadt hülpen. NDR 90,3 hett al fraagt, wat Lüüd vun'n Senat dorvun hoolt – man keeneen wull wat seggen. Runn üm de Koalitschon heet dat man: Wokeen dat goot mit'n Haven meent, de maakt so en Vörslag nich apen vör all Lüüd. De Linke is dorgegen, dat de HHLA verköfft warrt.

