Stand: 06.09.2023 09:30 Uhr Brand in St. Georg

De Füerwehr is vundaag al op de Been ween: In St. Georg hett dat in de Straat Spadenteich brennt – in de Köök vun en Steak-Restaurang. De Lange Reihe is ut düssen Grund sparrt ween.

