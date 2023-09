Stand: 05.09.2023 09:30 Uhr Messangreep

Un al wedder weren Messen in’t Speel: De Polizei ünnersöcht twee Fäll, wo versöökt worrn weer, een mit’n Mess doot to steken. Eenmal in Hogenfell, eenmal in Mümmelmannsbarg. Dor weer dat Opper woll na en Striet daalstoken worrn. Bi denn annern Fall in Hogenfell heppt de Hölperslüüd dat Opper in en lütten Bus in de Wallstraat funnen. Beid sünd so dull to Schaden kamen, dat dat üm Leven un Doot geiht.

