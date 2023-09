Stand: 05.09.2023 09:30 Uhr Utgaven vun de Frakschonen

De Hamborger Rekenshoff, de wull dat nipp un nau weten: Wo akraat gaht de Börgerschops-Frakschonen mit dat Stüergeld üm, dat se för jümehre Arbeid kriegen doot. Ankeken hebbt se sik 127 Posten, de in’t Johr 2020 afrekend worrn weren. Dorbi rutsuert is, dat dat hier un dor mal nich so genau weer, man alltohoop sünd blots 1.200 Euro vun de Saak her NICHT korrekt utgeven worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch