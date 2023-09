Stand: 05.09.2023 09:30 Uhr Minschen mit Migraschoonsachtergrund

In Hamborg hebbt knapp 40 Perzent vun de Minschen en Migraschoonsachtergrund. Dat wiest de Tahlen vun’t Statistikamt Noord ut’t verleden Johr. Vergleken mit 2021 sünd de Tahlen üm 2 Perzentpunkten anstegen. De meisten Minschen hebbt en türk’schen, poln’schen oder afghan’schen Achtergrund. In’n Stadtdeel Billbrook sünd de meisten Minschen mit Migraschoonsachergrund tohus – meist 90 Perzent. In Stadtdelen, wo nich sovele Minschen leven doot as in’t Spadenland, Neengamm oder Olengamm, dor sünd hingegen sünnerlich wenige.

