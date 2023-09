Stand: 05.09.2023 09:30 Uhr Ottensen ahn Autos

Ottensen schall autoarm warrn – de Striet doröver, woans se dat maken wüllt, de güng güstern in’n Verkehrsutschuss vun de Bezirksversammeln in Alt’na wieder. Gröne un CDU, de sünd dörför, dat Pollers, de en versenken kann, in de Bahrenfelder Straat un in de Ottensener Hauptstraat Besökerautos un Verkehr vun Toleverers utspaart - vun Klock 11 af an. SPD un Linke wüllt lever Tempo 20 un keen Pollers. FDP un AFD bekrittelt vör allen, dat mehr as 100 öffentliche Parkplätz afboot warrn schüllt.

