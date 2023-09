Stand: 05.09.2023 09:30 Uhr Zverev in’t Viddelfinaal

He hett dat schafft – de Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev is in’t Viddelfinaal vun de US-Open kamen. He hett gegen Platz Söss vun de Weltranglist – den Italiner Jannik Sinner – in en dramat’schet Achtelfinaal wunnen. Un dat na 4 Stunnen un 40 Minuten un fief Sätz. In’t Viddelfinaal dröppt Zverev op den Titelverdegiger Carlos Alcaraz ut Spanien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch