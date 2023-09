Vele HVV-Kunnen, wenig Innahmen

Dat Düütschlandticket hett den HVV en Barg ne'e Kunnen inbröcht, man en Plus an Geld kummt dor nich bi rut. Twoors sünd dor bummelig 280.000 Fohrkoorten-Abos dortokamen, man ok en Verlust bi de Innahmen, seggt de Verkehrsverbund, denn de Kunnen, de betto al dorbi weern, de betahlt nu düütlich weniger. Nu will de Hamborger Finanzsenater Andreas Dressel (SPD) mehr Toschuss vun'n Bund hebben, üm den Pries för dat Düütschlandticket so günstig to behollen.

