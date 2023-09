Tofreden un untofreden mit Bus un Bahn

To dat Thema Regionaal- un Lokaalverkehr hebbt in de verleden Daag bummelig 2.400 Minschen ut Hamborg bi en nich-repräsentative Ümfraag vun "NDR fragt" mitmaakt. 90 Perzent vun jem föhlt sik mit dat Nett vun Bus un Bahn goot bedeent, 60 Perzent föhrt mehrmaals in de Week. Vele seggt as Pluspunkt, dat se ünnerwegens goot utrohn köönt. An dullsten argern doot sik de Lüüd, wenn se to laat ankaamt oder wenn Fohrten utfallt.

