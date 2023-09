Aiwanger-Maleschen noch nich to Enn

De bayerische Ministerpräsident Markus Söder vun de CSU, de mutt sik veel anhören - nu wo he sien Viez Hubert Aiwanger vun de Fre'en Wählers op den sien Posten belaten will. Vizekanzler Robert Habeck vun de Grönen kritiseert vör allen, Aiwanger wörr sik as Opfer inszeneern. Binnen-Ministersch Nancy Faeser vun de SPD meent, Aiwanger sien Entschülligen wörr nich övertügen, un dat, wat em vörsmeten warrt, dat weer ok noch nich rünner vun'n Disch. Achter de Maleschen stickt en antisemitisch Floogblatt ut Aiwanger siene Schooltiet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch