Demo-Konzert in't Schanzenviertel

Gegen Antisemitismus un Rassismus hebbt güstern bummelig 7.000 Minschen in de Schanz en Teken sett. Dor hett de Musiker Danger Dan bi dat linksautonome Zentrum Rode Flora för ümsünst en Freeluftkonzert geven. De 40-Johrige höört mit to de Band Antilopen Gang, de ok in ehr Musik kloor gegen Rechtsextremismus optreden deit. Op dat Dack vun de Rode Flora hebbt dorbi kort mal Lüüd Bengalos ansteken, man de Polizei seggt, allens in allens leep dat Konzert in Freden af.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch