Wat warrt ut de Problemwölf?

Siet poor Johr striekt se ok an'n Rand vun Hamborg rüm: de Wölf sünd wedder dorbi, sik in Düütschland uttobreden. De düütsche Ümweltministersch Steffi Lemke will dat Afscheten eenfacher maken un so Schaap un annere Deerten op de Weiden schützen. De Zeitung "Welt" schrifft, de Grönen-Politikerin will dorför an't Enn vun'n September nipp un nau Vörslääg maken. In't lopen Johr sünd Wölf al in Curslook sehn worrn un in Oolgam un Volksdörp. De Ümweltbehöörd seggt, de Deerten hollt sik betto nich op Duer in Hamborg op.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch