Düsse Week: S-Bahnhoff Diebsteich noch länger dicht

De S-Bahnhoff Diebsteich, de nu al meist een Johr lang dicht is, warrt düütlich wat later trecht as plaant. Egens schull de Bahnhoff al düssen Harvst wedder apen maakt warrn – nu warrt dor woll eerst August tokamen Johr wat ut. Een Fro vun’e Bahn sä Dunnersdag düsse Week, dat leeg an Boarbeiden, die länger düert un wodör sik dat Ganze noch wat hentrecken dee. De Diebsteich mutt för den ne’en Fernbahnhoff Altno ganz un gor ümboot warrn.

