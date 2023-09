Stand: 02.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Schaden bi Aurubis grötter as dacht

Bi den Hamborger Kopperproduzent Aurubis weer ja Eddelmetall klaut worrn. As dat lett, is doch düütlich mehr wat bi wegkamen, as se dat bet nu dacht hebbt. Dat Ünnernehmen hett bi en Bestandsopnahm rutfunnen, dat Gold, Sülver un Platin, wat mehr as hunnert Millionen Euro weert ist, fehlen deit. Mit de Aktie güng dat deswegen üm teihn Perzent na ünnen. In’n Juni weer Aurubis noch dorvun utgahn, dat de Schaden bi twintig Millionen Euro liggen dee.

