Stand: 01.09.2023 09:30 Uhr Operatschonen an't UKE

Dat geiht mit jümehr Geweten nich övereen: Ut den Grund lehnt Dokters in’t UKE fakener Operatschonen af as Kollegen in anner Hamborger Krankenhüüs. Dat geiht vör allen üm Operatschonen bi de Tügen Jehovas. De slaat ja en Bloottransfuschoon afsluuts ut. Wenn Dokters en Minsch behanneln doot, denn mööt se sik an dat holen, wat de Patschent will.

