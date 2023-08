Stand: 31.08.2023 09:30 Uhr Mehr Geld för Kinner

Bunnsfamilienministersch Lisa Paus hett nu künnig maakt, wo veel Geld nipp un nau för de Kinnergrundsekern nödig is. To dat Redakschoonsnettwark Düütschland see se, dat de Stütt för en Kind, dat in Gefohr is in Armot to leven, bi 530 bet 636 Euro liggen kunn. In de Kinnergrundsekern warrt Kinnergeld, Kinnertoslag un Börgergeld tohoopfaat.

