Radfohrer-Kollischoon

Al wedder is een Minsch to Dode kamen, as dat bi’t Afbegen to een Kollischoon mit een Lastwagen kamen is. In Groot Flottbeek is een föffteihn Johr ole Radfohrer vun een Laster överfohren worden. De Kollischoon is pessert, as de LKW-Fohrer na den Parkplatz vun een Discounter inbegen wull. Dat is de föffte Unfall vun düsse Ort in Hamborg alleen dütt Johr west.

