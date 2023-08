Stand: 30.08.2023 10:15 Uhr Letzt Generatschoon fastsett

Se will dat afwennen, dat ne’e Klimaproteste kaamt, dorüm hett de Polizei in Bayern dree Maten vun de Trupp „Letzt Generatschon“ vörsichtshalver fastnahmen. Se warrt twee Weeken lang fastholen. Bet dorhen löppt noch een Automobil-Mess in München. In Hamborg fangt vundag de Perzeß gegen twee vun de Klimalüüd an, de versöcht harrn, een Bild vun Caspar David Friedrich to överkleven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.08.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch