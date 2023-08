Stand: 30.08.2023 10:15 Uhr Top-Drepen op Meseberg

Hüüt is Dag Nummer Twee bi dat Top-Drepen vun dat Bunnskabinett op Slott Mesebarg. De Bunnsregeren will doröwer snacken, woans se de Wirtschapp ünnerstütten kunn. Een Plaan is: För de Ünnernehmers in Düütschland schall dat nich mehr so veel Bürokratie geven. To’t Bispeel schüllt Bedrieve nich mehr so veel Papeerkraam över Johrn henweg in ehr Archiv opbewohren moeten.

