Stand: 30.08.2023 10:15 Uhr Rullbohn an’n Flooghoben sparrt

Normalerwies duert dat blots’n poor Daag. Man düttmal warrt een Rullbohn op den Hamborger Flooghoben för knapp een Maand dichtmakt. De Streek liggt twüschen Alsterdörp un Nurderstedt un mutt kumplettemang opmöbelt warden. De Floogverkehr warrt över en anner Rullbohn afwickelt, un dorüm warrt dat in Niendörp, Lokstedt, Langenhoorn un Hummelsbüttel to düsse Tiet luder as normalerwies.

