De School geiht los

Ok wenn dat Hamborger Schooljohr al anfungen is, för de Kinner, de in de eerste Klass kaamt, geiht dat vundaag eerst los: Meist 18.000 Jungs un Deerns hebbt ehren eersten Schooldag. De Warkschop Optrecken un Wetenschop wohrschaut vör hoge Kosten för de Öllern. Sünnerlich Bleestickens, de Heften, de bruukt warrt, un Böker – all dat köst bet to 300 Euro je Kind.

